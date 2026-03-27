ファンデリーが急反発している。２６日の取引終了後に、東京証券取引所の承認を受けて、４月２日付で東証グロースから東証スタンダードへ市場変更することになったと発表しており、これを好感した買いが入っている。 同社は、数値改善を実現させる健康食「ミールタイム」の販売や、国産ハイブランド冷食「旬をすぐに」の製造小売を展開。２６年３月期単独業績予想は売上高２６億３１００万円（前期