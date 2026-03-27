東京証券取引所は２７日、名古屋銀行の株式売買を同日午前１０時３８分から停止すると発表した。経営統合に関する報道の真偽等の確認のため。 日本経済新聞電子版は同日、「静岡銀行を傘下に持つしずおかフィナンシャルグループ（ＦＧ）と名古屋銀行が２０２８年をめどに経営統合することが２７日、わかった」と報じた。２８年に株式交換でしずおかフィナンシャルグループ傘下に名古屋銀行を収めると伝えている