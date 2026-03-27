ワンキャリアが大幅反発している。２６日の取引終了後に、高校生向けに進学サポートや就職サポートを提供するゼロワンブレイン（京都市中京区）の全株式を７月３１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 今回の子会社化により、高校生時の進路選択から大学入学後のキャリア形成、就職活動に至るまで、学生のキャリアパスを中長期的に一気通貫でサポートする体制が整うことになる