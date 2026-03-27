オイシックス・ラ・大地が４日続伸している。２６日の取引終了後に自社株１０２万株（消却前発行済み株数の２．６９％）を３月３０日付で消却すると発表しており、好材料視されている。消却後の発行済み株数は３６９４万株となる。 出所：MINKABU PRESS