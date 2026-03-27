午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９１０、値下がり銘柄数は６１１、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に鉱業、サービス、情報・通信、医薬品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS