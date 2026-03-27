群馬銀行が急反発している。群馬銀と第四北越フィナンシャルグループは２６日の取引終了後、株式交換による経営統合に関して最終合意したと発表した。群馬銀１株に対し、第四北越ＦＧ１．１２５株を割り当て交付する。群馬銀に対しては株式交換比率をもとに算出される理論株価を意識した買いが入ったようだ。群馬銀は２０２７年３月３０日に上場を廃止する予定。同年４月１日付で株式交換を実施する。統合後の社名は群馬新