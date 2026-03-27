Napeが、新曲「OIKAZE」を3月25日に配信リリース。また、自身主催の企画ライブ『RASEN』を6月21日に東京 Shibuya LUSHにて開催する。 （関連：Nape、自主企画イベントで示した“モンスター”級のポテンシャル気鋭3バンドと共に届けた至高の夜） 3カ月連続リリースのラストを飾る本楽曲は、タイトなリズムにポストパンク的なギターの高揚とゴスペル調のコーラスワークが重なり合い、軽