相次ぐ教員の盗撮事件などを受けて、名古屋市は30の再発防止策をまとめました。 【写真を見る】児童盗撮などで教職員4人が懲戒免職の名古屋 30の再発防止策まとまる 専門業者による隠しカメラ“抜き打ち検査”など 名古屋市では今年度、児童の下着を撮影しSNSに投稿するなどした4人の教職員が懲戒免職になりました。市の教育委員会は教育長をトップとする性暴力防止のためのプロジェクトチームを立ち上げ対策を検討してい