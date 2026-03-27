リンクをコピーする

デトロイト・ピストンズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年3月27日（金）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 129 - 108 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのデトロイト・ピストンズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォ