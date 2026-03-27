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シャーロット・ホーネッツ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年3月27日（金）開催地：スペクトラム・センター（Charlotte）最終スコア：シャーロット・ホーネッツ 114 - 103 ニューヨーク・ニックス NBAのシャーロット・ホーネッツ対ニューヨーク・ニックスがスペクトラム・センター（Charlotte）で行われた。 第1クォータ&#