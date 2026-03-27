カメラストラップ ワイド（ブルーグリーン） 株式会社モンベルは、同社製カメラストラップの製品ラインアップを拡充して3月に発売した。サイズや素材の異なる4モデルを新たに投入している。 いずれのモデルも柔らかくクッション性の高い素材を採用。首や肩への負担を軽減し、アウトドアシーンにおける機材の持ち運びをサポートする。ストラップの長さも調節可能。 4つのモデルのうち、「カメラ