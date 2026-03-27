ロサンゼルス・ドジャースが3月27日、Instagramを更新。大谷翔平（31）の写真を投稿した。 【画像】山本由伸、帰国中の空からサプライズ？古巣への“粋な投稿”にファン胸アツ「最高かよ」「愛しさしかないやん！」 「#OpeningDayLA fits.」と投稿されたのは、大谷の球場入りの様子。大谷はキャップの白Tシャツ、ジーンズというシンプルなコーディネートに身を包んで登場。その他、ムーキ&#