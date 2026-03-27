株式会社サイトロンジャパンは、Askarブランドの大口径アストログラフ「SQA130鏡筒」を3月27日（金）に発売した。 対物レンズ口径130mm、焦点距離624mm、口径比F4.8のアストログラフ。5群5枚のレンズ構成を採用し、うち2枚にSDガラス（特殊低分散ガラス）を使用することで諸収差を抑制。視野全体でシャープかつコントラストの高い像を実現するという。 ペッツバール構造を採用しており、鏡筒単体でフラットな