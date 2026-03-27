国際親善試合が現地時間26日に行われ、フランス代表がブラジル代表を2−1で下した。先制点を挙げてチームの勝利に貢献したフランス代表FWキリアン・エンバペが、試合後にブラジル撃破の意義を語っている。同27日、フランスメディア『TF1』が伝えた。FIFAワールドカップ2026への出場が決定している優勝候補同士のテストマッチは、前半32分にスコアが動いた。FWウスマン・デンベレがハイラインの背後へ通した絶妙なスルーパスに