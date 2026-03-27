気分が落ち込んで何をやってもうまくいかないことは、誰にでもあるだろう。そんな時、どうしたらスランプから脱することができるのだろうか。精神科医である著者がメンタルを整える簡単なコツを解説する。※本稿は、和田秀樹『なぜあの人はいつも上機嫌なのか』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。どんなに調子が悪くても小さな成果を出しておく小刻みでいい、小さな成果でいいと割り切ること。調子の出ないときには、