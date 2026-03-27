“地の利”をコントロールしての勝利だ。現地３月26日に開催された北中米W杯の欧州予選プレーオフ準決勝で、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督が率いるイタリアは、北アイルランドとホームで対戦。56分にサンドロ・トナーリ、80分にモイゼ・ケーンが得点し、２−０で快勝した。31日に行なわれる、ボスニア・ヘルツェゴビナとの決勝も勝てば、12年ぶりのW杯復帰を果たせる。この日の決戦の舞台は、スタディオ・ディ・ベルガモ。ア