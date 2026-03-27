【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師が『チェンソーマン』に書き下ろした楽曲が、一枚のVinylに集結。豪華ラインナップが収録された輸入アナログ盤「IRIS OUT / JANE DOE」が、3月27日にリリースとなった。 ■米津玄師の手による絵と音楽が一体になった豪華盤 本作には、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」、エンディングテーマ、米津玄師/宇多田ヒカル「JANE DOE」、TV