27日11時現在の日経平均株価は前日比600.41円（-1.12％）安の5万3003.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は910、値下がりは611、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は254.03円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が166.46円、ダイキン が49.14円、フジクラ が44.62円、イビデン が27.94円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ