ドジャースの山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に先発登板。6回5安打2失点6奪三振の好投で今季初勝利を挙げた。MLB公式のデータ部門に所属するデビット・アドラー記者は、山本が相手打者を見逃し三振に打ち取った低めシンカーに注目。正確無比な制球力を称えている。 ■「確信歩き」でベンチへ帰る姿も 開幕戦のマウンドに上がった山本は、初回先頭のケテ