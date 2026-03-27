スイスに本社を置く周辺機器・ソフトウエアメーカーのロジクールの中国法人は26日、「ロジクールG公式旗艦店」がSNSに投稿した内容が不適切だったとして謝罪した。記事によると、「ロジクールG公式旗艦店」の抖音（Douyin。中国版TikTok）アカウントが同日、製品のプロモーション動画を投稿した際、「値下げすれば、お前らは犬のように寄って来るんだろ」との文言を添え、ユーザーから批判が殺到した。これを受け、ロジクール中国