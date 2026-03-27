木原稔官房長官は27日午前の会見で、アメリカのトランプ大統領が、イランに予告していた発電所への攻撃の期限を来月6日まで延期すると表明したことをうけ、「（米国と）イランとの協議が良い方向に向かうことを期待をしている」と改めて述べました。その上で、日本がイランとの間に築いてきた独自の友好関係もふまえ、「政府としても、イランとの直接の対話のパイプも生かしつつ、事態の早期沈静化に向けて引き続き国際社会とも緊