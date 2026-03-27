アメリカの軍事作戦で拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領の2回目の審理が26日、ニューヨークの裁判所で開かれ、マドゥロ氏側は、訴訟の却下を求めましたが、裁判所は認めませんでした。ベネズエラのマドゥロ大統領はアメリカの軍事作戦でことし1月に拘束され、麻薬テロの共謀など4つの罪に問われています。アメリカメディアによりますと、マドゥロ大統領の弁護人は26日の審理で、トランプ政権がベネズエラ政府からの弁護士費用