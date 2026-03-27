27日に開幕する2026年シーズンのプロ野球。日本テレビ26日の『news zero』では阿部慎之助監督と高橋由伸元監督が毎月対談する『巨人軍監督日記』を放送。開幕1週間前の対談。話題はドラフト1位ルーキーで開幕投手を務める左腕・竹丸和幸投手についてに。高橋「開幕を新人の竹丸に抜擢したというのは？」阿部「もちろん伊織の離脱っていうのはね、一番。ずっと頑張ってきて意気込んできた。けど重症ではないと思うので。しっかりも