ものまねタレントの原口あきまさ（50）の妻でタレントの原口めぐみ（41）が27日までに自身のインスタグラムを更新。長男が中学を卒業したことを明かし、あきまさを交えた親子ショットを披露した。2010年にあきまさと結婚し、現在は4人の男児のママであるめぐみは「2026年3月長男卒業しました義務教育終了しました」と書き出し、自身とあきまさ、長男の卒業式会場での親子3ショットをアップ。「幼い頃から何事にも敏感で