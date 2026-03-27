俳優吉川愛（２６）が２６日に東京都内で行われた永瀬廉とのＷ主演映画「鬼の花嫁」（２７日公開）の公開前夜祭舞台あいさつに登場し、大きくスリットの入った黒ドレスで魅了した。フロントからはエレガントなワンショルダーの細身ドレス。歩けば膝上までスリットが入っており、美しいピンヒールがのぞいた。背中も大きく開いた驚きのデザインだった。降壇の際には永瀬に手を取ってエスコートされ、にこやかに微笑んだ。舞