◇W杯北中米大会大陸間プレーオフボリビア2―1スリナム（2026年3月26日メキシコ）6月開幕のW杯北中米大会出場権を懸けた大陸間プレーオフ（PO）が26日にメキシコで行われ、ボリビア（南米）がスリナム（北中米カリブ海）を2―1で下して初戦を突破した。0―1の後半27分から反撃開始。途中出場の18歳、MFモイセス・パニアグア（モロッコ1部ウィダードAC）の代表初ゴールで同点に追いつくと、ブラジル戦で金星に導くPKを