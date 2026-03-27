『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「除湿剤の液体は必ず排水口に流してからお出しください」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「除湿剤の液体は必ず排水口に流してからお出しください。」と投稿。続けて「以前、清掃員にかかって化学火傷で病院に運ばれた人がいました。」と、清掃現場の実情