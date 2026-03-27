大阪・関西万博の英国パビリオン前に設置されていた赤い「電話ボックス」前であいさつする関西エアポートの山谷佳之社長＝27日午前、関西空港大阪・関西万博の英国パビリオン前に設置されていた赤い「電話ボックス」の展示が関西空港（大阪府泉佐野市ほか）で始まり、27日、記念セレモニーが開かれた。空港を運営する関西エアポートが主催し、山谷佳之社長は「環境や文化、国際交流を支える一助になればありがたい」とあいさつし