【ニューヨーク共同】米カリフォルニア州の連邦地裁は26日、トランプ米政権が米新興企業アンソロピックの人工知能（AI）を政府調達から排除した措置の仮差し止めを命じた。軍事利用に反発した同社への対応を不当な報復と認定した。