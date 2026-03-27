ＮＥＷＳ・加藤シゲアキが２７日、東京・有明で行われた「ＴＯＫＹＯＤＲＥＡＭＰＡＲＫ」（ＴＤＰ）オープニングセレモニーに、お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしと伊達みきおと出席した。新劇場のＥＸシアター有明のこけら落とし公演でなにわ男子・大橋和也とｔｉｍｅｌｅｓｚ・寺西拓人がＷ主演する「ＡｍｂｅｒＳ−アンバース−」（４月２５日開幕）の原作・脚本・クリエイティブプロデューサーを務める