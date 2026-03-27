BTSが、昨年7月の米国キャンプ中にケンカをしていた。リーダーのRM（31）とSUGA（シュガ、33）が、26日に公開されたYouTube（ユーチューブ）チャンネルのトーク番組に出演し、明かした。司会者から、昨年7月に米ロサンゼルスで歌キャンプを行った際のことを聞かれた。「LAに住んでいた時、1度もけんかしなかったのか？」と聞かれると、RMは「夜に酒を飲んで酔っぱらってけんかをした」と答えた。続けて「明日も仕事があるし、毎日