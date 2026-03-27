Photo: 田中宏和 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。「忙しくてジムに行く時間がない」「運動習慣が身に付かず、いつの間にかやめてしまった」。まさに、トレーニーあるあるですよね。油断するとすぐに中年体型に戻ってしまいそうになる私も、過去何度か悩ましい思いを繰り返してきました。 Photo: 田中