Image: Horizon 男性用日傘ZENSHADE（ゼンシェード）って知ってますか？ 年々暑くなる夏、日傘はもはや必須アイテム。日向と日陰では感じる負担がまったく違います。使う人が増えている日傘ですが、男性にはいまいち普及していません。そこに焦点を当てたのがZENSHADE。日差しをブロックするのはもちろんですが、「男性が日傘を持つことが自然になる」ための社会提案もミッションの1つです。