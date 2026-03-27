ファミリーマートは3月31日から、任天堂のNintendo Switchソフト『あつまれ どうぶつの森』のキャンペーンを全国の「ファミリーマート」約1万6,400店舗で実施する。グッズの実物をひと足先にお借りできたので紹介しよう。どれもほしい! ファミリーマートが『あつまれ どうぶつの森』キャンペーンキャンペーンでは、"あつ森"デザインの「タオルインポーチ」と「ラインソックス」がファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コン