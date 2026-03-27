「先日、孫娘さんが4歳になり、百恵さんたちは、お孫さんに奇麗な言葉遣いができる人に育ってほしいと考えているそうです。なんでも、“親の言葉遣いをまねするもの”といって、『マジ』『ヤバい』などのいわゆる“若者の言葉”は使わないようにしようと、長男の祐太朗さん（41）とも話しているといいます」（三浦家の知人）百恵さん（67）に初孫が誕生してから4年。“手本を見せる”という教育方針は、百恵さん夫婦のものだ。三浦