個人向け国債が人気です。第一の理由は金利の上昇でしょう。現在募集中の国債は、半年ごとに金利を変える「変動10年」が1.4％、期間中金利が一定の「固定5年」が1.58％、「固定3年」が1.34％とすべて1％を超えています。2022年初頭までは最低金利の0.05％でしたから、飛躍的な上昇といえます。そもそも国債を買うとは国にお金を貸すことです。金利に応じた利子を半年ごとに受け取り、満期が来たら額面どおりのお金が返還されます。