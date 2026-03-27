3月27日、好評を博した朝ドラ『ばけばけ』（NHK）が最終回を迎えた。シリーズを通して視聴者から称賛の声が相次いできた本作。その感動を支えたのは、秀逸なストーリーと、それを彩った俳優陣の演技だろう。たとえば、小日向文世（72）は武士であることに強い誇りを持ち、外国人に対抗しようとスキップの練習に励むヒロインの祖父をコミカルに好演。堤真一（61）も、包容力にあふれたヒロインの父親役で作品に温かみをもたらし、視