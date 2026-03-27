【モデルプレス＝2026/03/27】Snow Manの目黒蓮が、3月26日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）にメッセージを寄せ、SNSで話題を呼んでいる。【写真】Snow Man目黒蓮、主演作舞台挨拶にリモート参加◆目黒蓮「素のまんま」にメッセージで登場番組では、現在、撮影でカナダに滞在している目黒が主演を務める映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）の主題歌