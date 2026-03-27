【モデルプレス＝2026/03/27】日向坂46が2023年10月に開催したライブ「Happy Train Tour 2023 -宮城公演- DAY2」が、4月3日よりLeminoにて独占配信されることがわかった。【写真】日向坂46、丹生明里の代理センター務めたメンバー◆日向坂46「ハピトレ」宮城公演、Leminoにて独占配信決定貴重な蔵出しライブ映像をお届けする日向坂46ライブアーカイブ。Vol.4は、2023年10月に開催された「Happy Train Tour 2023−宮城公演−DAY2」