「だらしないところも色っぽい」「夜鷹というヒロインを、リアルで嘘のない一人の人間として描きたいと思ったんです。かっこいいところはかっこいいし、ダメなところはダメだし。だらしないところも色っぽい、みたいな」昨年11月13日発売の『モーニング』で連載が始まった『夜鷹ふたたび』（以下『夜鷹』）。ヒロインは〈ヤニカス・酒カス・33歳（大厄）〉の“だらしない殺し屋”だ。『ヤニねこ』（『週刊ヤングマガジン』講談社）