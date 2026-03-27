【モデルプレス＝2026/03/27】NEWSの加藤シゲアキが3月27日、「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」オープニングセレモニーにお笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）とともに出席。同施設の開業を祝福し、来場者を歓迎した。【写真】加藤シゲアキ＆佐藤隆太「失恋ショコラティエ」完璧再現ショット◆加藤シゲアキら、TOKYO DREAM PARK開業を祝福この日は、同施設内のEX THEATER ARIAKEにて行われるこけ