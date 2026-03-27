イタリアMFトナーリが1ゴール1アシストの活躍3大会ぶりのワールドカップ（W杯）本大会出場へ、2006年の優勝メンバーが率いるイタリアが欧州プレーオフ初戦を突破した。MFサンドロ・トナーリ（ニューカッスル）が1ゴール1アシストの活躍を見せた。試合は後半11分にゴール正面からMFサンドロ・トナーリが豪快なミドルを決めると、後半35分にはトナーリのパスを受けたFWモイーズ・キーンがペナルティーエリア内で冷静な左足シュー