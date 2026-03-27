春が近づくにつれて、足元も軽やかなシューズにシフトするのも良さそう。【ZARA（ザラ）】には、春らしさを感じる明るめカラーのシューズが豊富に登場しています。コーデに取り入れるだけで、爽やかな印象をプラスしてくれそう。そこで今回は、40・50代の大人コーデに活躍してくれそうな、白系のシューズをピックアップしました。 爽やかな編みデザインシューズ 【ZARA】「パン