佐野海舟についてドイツメディアが特集ドイツ・ブンデスリーガのマインツに所属する日本代表MF佐野海舟がチームにとってかけがえのない存在となっている。ドイツメディア「Ligainsider」が「マインツで佐野が脚光を浴びている」と日本人MFを特集した。今季でブンデスリーガ2年目を迎えた佐野。開幕から全27試合に先発出場し、チームにとって欠かせない中心選手」と活躍を見せている。デュエル勝利数、総走行距離ではリーグ3位