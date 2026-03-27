預け先選びでいちばん大切なのは「猫の性格」 家を数日空けるとき、料金や距離よりも先に考えたいのは愛猫の性格です。人見知りなのか、環境の変化に強いのか。それによって最適な預け先は大きく変わります。 たとえば来客があるだけでベッドの下に隠れてしまう子を、にぎやかな場所へ預けたらどうなるでしょう。ごはんを食べる量が減り、トイレも我慢してしまうことがあります。 逆に、誰にでも甘えられる社交的な子な