ファミレスの席で押し売りされている男性を目撃した、筆者の知人。すると突然、彼を救う救世主が現れました。知人から聞いたお話をご紹介します。 ファミレスで 私は40代の主婦です。ある日、一人でファミレスを利用していると、近くの席に30～40代くらいの男性が座りました。 ちらっと見た男性は「大人しそうな人」という印象でした。後ろには20代くらいのきれいな女性が付いてきており、男性と同じテーブルに。