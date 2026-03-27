本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦で開幕投手を務めた。初回に投げたスプリットの超絶変化が「エグすぎる」「なんてえげつないスプリットだ」と米ファンを騒然とさせている。山本が今季最初の1球から視聴者を驚愕させた。1番マルテへの初球は91マイル（約146.5キロ）のスプリット。ワンバウンドしそうなほどの低さだったが、左打席のマ