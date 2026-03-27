一塁線への鋭いライナー…楽々好捕で併殺奪う米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの今季開幕戦を迎えた。両軍無得点の3回、先発の山本由伸投手を救ったフレディ・フリーマン内野手の好守に日本のファンから賛辞が集まった。3回1死一、二塁のピンチ。打席のマルテはカウント2-2から山本のカーブをとらえ、一塁線への鋭いライナーとした。一塁手のフリーマンは193センチの長身を生か