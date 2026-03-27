記事ポイントアスクルがオオサキメディカルとの共同開発で「口腔ケアウェットシート」を発売ヘリンボーン織の大判シートでデリケートな口腔内をやさしくケア片手で開閉できるパッケージ設計で防災備蓄にも対応アスクルが、医療・介護現場向けのオリジナル商品「口腔ケアウェットシート」を2026年3月18日に発売しました。オオサキメディカルとの共同開発により、現場での使いやすさと継続利用しやすい価格を両立しています。事業所