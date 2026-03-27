韓国のガールズグループ・BLACKPINKのロゼが、自身の内面と向き合う現在の心境を明かした。29歳のロゼは今年でグループとしてデビュー10周年を迎え、ソロ活動でも成功を収めているが、自分自身に「完全」に自信を持てているわけではないという。 【写真】ファンは混乱「市川市にいたの!?」世界的アイドルが極秘の“推し活”姿を投稿 米CRファッション・ブックの取材で、ロゼは率直な言葉を選びなが